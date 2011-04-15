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09/11/2018
16:15

Цены на бензин за неделю, с 29 октября по 4 ноября, выросли на 0.1% до 43.47 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 29 октября по 4 ноября, выросли на 0.1% до 43.47 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0.1% до 41.55 руб. за литр, марки АИ-98 - на 0.2% до 50.25 руб. за литр. Дизельное топливо повысилось в цене на 0.3% до 45.26 руб. за литр. Вместе с тем, бензин марки АИ-95 не изменился в цене и стоил 44.83 руб. за литр.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.8 до 42.89 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.59 руб. за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Анадыре - на 4.9%, Улан-Уде - на 1.2%. При этом заметное снижение цен на бензин автомобильный произошло в Чите - на 1.4%.

"AK&M" от 09.11.2018
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