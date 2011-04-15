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09/11/2018
16:22

ЦБ объявил учётную цену золота на 10 ноября - 2620.06 руб./г против 2604.57 руб./г на 9 ноября

 

     ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.


             
Золото:   -  2620.06 руб./грамм  
Серебро:  -    31.14 руб./грамм 
Платина:  -  1850.52 руб./грамм  
Палладий: -  2407.18 руб./грамм 


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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
     
                                02.11    03.11    07.11    08.11    09.11
       
Золото                        2581.97  2604.98  2619.94  2624.36  2604.57
Серебро                         30.27    30.47    31.26    31.24    31.23
Платина                       1789.92  1823.80  1843.73  1861.41  1854.25
Палладий                      2288.05  2327.72  2405.97  2384.14  2390.73

"AK&M" от 09.11.2018
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