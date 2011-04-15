ЦБ объявил учётную цену золота на 10 ноября - 2620.06 руб./г против 2604.57 руб./г на 9 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2620.06 руб./грамм
Серебро: - 31.14 руб./грамм
Платина: - 1850.52 руб./грамм
Палладий: - 2407.18 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
02.11 03.11 07.11 08.11 09.11
Золото 2581.97 2604.98 2619.94 2624.36 2604.57
Серебро 30.27 30.47 31.26 31.24 31.23
Платина 1789.92 1823.80 1843.73 1861.41 1854.25
Палладий 2288.05 2327.72 2405.97 2384.14 2390.73