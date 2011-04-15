Мираторг увеличил производство молока в Курской области в 1.5 раза до 6.6 тыс. т

АПХ "Мираторг" с января по сентябрь 2018 года произвёл более 6.6 тыс. т молока на молочном комплексе "Агрофирма Благодатенская" в Рыльском районе Курской области, что на 51% превышает показатель предыдущего года. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, молочная ферма была приобретена агрохолдингом в 2014 году. В настоящий момент в молочном комплексе содержится порядка 1.7 тыс. голов. Большая часть коров - животные голштинской породы импортной генетики. Удои на дойную голову в январе-сентябре выросли до 22.27 кг в день, что 25% выше, чем в предыдущем году.



На ферме также за первые три квартала текущего года было получено более 870 телят. Часть поголовья передана в специализированный комплекс по выращиванию молодняка КРС "Агрофирмы "Благодатенская" для дальнейшего откорма и производства розовой телятины.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 09.11.2018