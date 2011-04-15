Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре уменьшился на 6.4%

Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре 2018 года уменьшился на 6.4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Реальный курс рубля к доллару снизился на 10.6%, к евро - на 7.1%.



Реальный эффективный курс рубля в октябре 2018 года вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару увеличился на 3%, к евро - на 4.6%.





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