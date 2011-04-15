В РФ с 2019 года отменяются пониженные ставки по налогу на прибыль

В России с 1 января 2019 года будет прекращено применение законов о понижении налоговых ставок, принятых после 1 января 2018 года субъектами РФ в отношении налогоплательщиков, прямо не предусмотренных главой 25 НК РФ. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Сейчас власти субъектов РФ могут понизить региональную ставку налога на прибыль до 12.5% как для категорий налогоплательщиков, предусмотренных вышеуказанной главой, так и для всех остальных. С 2019 года региональные власти смогут снижать ставки налога на прибыль только для тех налогоплательщиков, которые прямо указаны в главе 25 НК РФ.



Категории налогоплательщиков, не предусмотренные вышеуказанной главой, но для которых регионы установили пониженные ставки налога на прибыль до 1 января 2018 года, могут применять их до конца срока действия, но не позднее 1 января 2023 года. При этом власти по своему усмотрению могут повысить принятую ранее ставку.





"AK&M" от 09.11.2018