Порог беспошлинного ввоза в РФ товаров для личного пользования с 1 января снизится до 500 евро

Ограничение по ввозу в страны ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными видами транспорта с 1 января 2019 года составит сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг. Об этом говорится в сообщении ФТС России.



Новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними - до 10 тыс. евро и до 50 кг.



В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.



"AK&M" от 09.11.2018