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09/11/2018
17:42

Участники картеля на торгах по созданию системы фиксации нарушений ПДД оштрафованы более чем на 70 млн

Участники картеля на торгах по созданию системы фиксации нарушений ПДД оштрафованы более чем на 70 млн. Торги более чем на 730 млн руб. проводились в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Новгородское УФАС признало ПАО "Ростелеком" и ООО "ТехноСерв АС" виновными в сговоре при участии в конкурсе на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Решение антимонопольного органа поддержали суды первой и апелляционной инстанции.

По факту нарушения Ростелеком оштрафован на 60 млн, ТехноСерв АС - на 12 млн.


"AK&M" от 09.11.2018
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