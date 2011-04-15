Участники картеля на торгах по созданию системы фиксации нарушений ПДД оштрафованы более чем на 70 млн. Торги более чем на 730 млн руб. проводились в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Новгородское УФАС признало ПАО "Ростелеком" и ООО "ТехноСерв АС" виновными в сговоре при участии в конкурсе на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.



Решение антимонопольного органа поддержали суды первой и апелляционной инстанции.



По факту нарушения Ростелеком оштрафован на 60 млн, ТехноСерв АС - на 12 млн.





"AK&M" от 09.11.2018