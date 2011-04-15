Инфляция в ноябре и декабре ускорится до 3.7-3.8% в годовом исчислениии, полагает Минэкономразвития

При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября и составит 0.4-0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3.7-3.8% в годовом исчислении. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.



В октябре инфляция ускорилась до 3.5% г/г с 3.4% г/г в сентябре. Основной вклад в замедление внесло продолжающееся удешевление плодоовощной продукции. Вместе с тем рост цен на остальные продовольственные товары в октябре сохранился на повышенном уровне. В октябре цены на мясопродукты продолжили расти высокими темпами. Кроме того, в условиях снижения урожая в текущем году и роста мировых цен на отдельные продовольственные товары продолжается удорожание продукции, изготавливаемой из сырья растительного происхождения (хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, сахар).



На рынке непродовольственных товаров наблюдалось некоторое замедление инфляции - до 0.31% м/м в октябре с 0.36% м/м в сентябре. В сегменте непродовольственных товаров без учета подакцизной продукции инфляция замедлилась до 0.24% м/м с 0.39% м/м в сентябре.



Темпы роста цен на товары лёгкой промышленности оставались умеренными при сохранении достаточно высоких запасов готовой продукции. Кроме того, в октябре возобновилось снижение цен на персональные компьютеры, телерадиотовары, средства связи, чему способствовало укрепление рубля.



В то же время совокупный вклад курсовой динамики в месячную инфляцию в октябре оценивается как слабоположительный (вклад в годовую инфляцию составляет 0.5-0.7 п.п.). В октябре на фоне роста мировых цен на нефтепродукты и снижения объемов их производства ускорился рост цен на бензин - до 0.39% м/м с 0.05% м/м в сентябре (в июле-августе цены снижались). В секторе нерегулируемых услуг рост цен замедлился до 0.38% м/м с 0.45% м/м в сентябре. Снизились темпы роста цен на бытовые услуги, услуги дошкольного воспитания, организаций культуры, медицинские услуги.



"AK&M" от 09.11.2018