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09/11/2018
18:54

Минэкономразвития намерено увеличить доходы от туризма в два раза за 5-6 лет

Минэкономразвития намерено увеличить доходы от туризма в два раза за 5-6 лет. Об этом говорится в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основным вектором развития российской туриндустрии, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, должна стать ставка на развитие внутреннего, а также въездного туризма.

Для этого он предлагает следующие меры: "дебюрократизация" туриндустрии, развитие транспортной и туристической инфраструктуры внутри страны, внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом, а также переход к активному использованию цифровых продуктов, снижающих издержки и риски для туристов.

Если все эти инициативы будут успешно выполнены, считает министр, уже через 5-6 лет туристы будут тратить в России эквивалент более $20 млрд.

Напомним, что с сентября 2018 года туризм как отрасль передан от Министерства культуры в ведение Минэкономразвития во главе с Максимом Орешкиным. Этому ведомству подчинено теперь и Федеральное агентство по туризму.


"AK&M" от 09.11.2018
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