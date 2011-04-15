Минэкономразвития намерено увеличить доходы от туризма в два раза за 5-6 лет. Об этом говорится в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Основным вектором развития российской туриндустрии, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, должна стать ставка на развитие внутреннего, а также въездного туризма.



Для этого он предлагает следующие меры: "дебюрократизация" туриндустрии, развитие транспортной и туристической инфраструктуры внутри страны, внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом, а также переход к активному использованию цифровых продуктов, снижающих издержки и риски для туристов.



Если все эти инициативы будут успешно выполнены, считает министр, уже через 5-6 лет туристы будут тратить в России эквивалент более $20 млрд.



Напомним, что с сентября 2018 года туризм как отрасль передан от Министерства культуры в ведение Минэкономразвития во главе с Максимом Орешкиным. Этому ведомству подчинено теперь и Федеральное агентство по туризму.





"AK&M" от 09.11.2018