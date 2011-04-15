Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 ноября 2018 года



RAMBLER GROUP МЕНЯЕТ РЕПЕРТУАР

"СИНЕМА ПАРК" И "ФОРМУЛУ КИНО" ПОКИНУЛ ФРАНЦУЗСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР



Директор по репертуарной стратегии объединенной киносети "Синема Парка" и "Формулы кино" Жан-Марк Кентон проработал в Rambler Group всего год. Контентом холдинга, включая офлайн и онлайн, теперь займется новый топ-менеджер. Им стала Софья Квашилава, раньше отвечавшая за контент в онлайн-кинотеатре ivi и шведской Viasat World.





"Р-ФАРМ" МОНОПОЛИЗИРУЕТ ВИЧ

КОМПАНИЯ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ В ГОСЗАКУПКАХ



"Р-фарм" Алексея Репика может занять весь рынок федеральных закупок препаратов против ВИЧ и гепатита, объем которого превышает 20 млрд руб. С начала 2018 года компания зарегистрировала уже третий аналог антиретровирусного лекарства. Параллельно она развивает производство препаратов против гепатита, заручившись поддержкой президента РФ Владимира Путина на госзакупках.





ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ УСКОРИЛО ПЕРЕСТРОЙКУ

МОСКОВСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ АКТИВНО ЗАНЯЛИСЬ РЕДЕВЕЛОПМЕНТОМ



Нехватка новых площадок для строительства элитного жилья в центре Москвы заставляет застройщиков заниматься перестройкой существующих объектов. В следующие три года доля таких проектов в общей структуре предложения может увеличиться в 2,5 раза. Покупателям это не очень выгодно, так как редевелопмент обходится дороже нового строительства, из-за чего цена жилья в таких проектах вдвое выше.





ИНВЕСТОРЫ СМЕШИВАЮТ СМУЗИ

СЫН АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА ВЛОЖИЛСЯ В НОВЫЙ БИЗНЕС



Растущий рынок здорового питания, оборот которого оценивается почти в 900 млрд руб. в год, начал интересовать известных инвесторов. Петр Жуков, сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, стал совладельцем компании "Фрутти", выпускающей в Москве около 800 тыс. литров натуральных соков и смузи в год. Спрос на такие продукты растет ежегодно, но пока ограничивается высокой ценой.





"ДЕЛЬФИН" И "ОРЛАН" ДЕЙСТВУЮТ В "СОГЛАСИИ"

СУПЕРБРОКЕРЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НПФ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) концерна "Россиум" пошли по пути создания суперброкера, который заключает субагентские договоры с реальными брокерами. Такие схемы использовались ранее для перевода финансовых потоков на эти структуры. Участники рынка полагают, что в данном случае суперброкер используется НПФ именно для этого. Ситуацию может изменить право фондов на выплату дивидендов с 2019 года, однако продолжение использования таких схем будет зависеть от воли регулятора, полагают аналитики.





АЛРОСА ОСТАЕТСЯ У ГОСУДАРСТВА

ДОЛЯ РФ И ЯКУТИИ В КАПИТАЛЕ АЛМАЗНОЙ КОМПАНИИ ПОКА ОСТАНЕТСЯ КОНТРОЛЬНОЙ





Как стало известно "Ъ", Россия и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в АЛРОСА, решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года. Впрочем, это не мешает продаже 8% АЛРОСА в 2019 году, заложенной правительством в план приватизации, хотя аналитики полагают, что подходящие условия возникнут только в конце года.





МЕДИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОПОЗДАТЬ НА ОБЩИЙ РЫНОК

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ УСПЕВАЮТ ИХ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ



По расчетам объединения "Медицинские ресурсы", российские потребители могут столкнуться с дефицитом медицинских изделий на рынке после 2021 года. Большинство производителей не успеют перерегистрировать свои товары до этого срока, что необходимо для создания единого рынка стран-участников ЕАЭС. В объединении отмечают, что при нынешних темпах работы Росздравнадзора на перерегистрацию понадобится 20 лет. Хотя в профильных ведомствах, включая Минздрав и Минэкономики, неформально согласны с доводами объединения, подготовленный проект документа на эту тему их не учитывает.





"ТРАМПУ НУЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ЧТО-ТО ОТ РОССИИ"

ИЗВЕСТНЫЙ РАЗВЕДЧИК-НЕЛЕГАЛ, ДОЦЕНТ МГИМО АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ - О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕЗИДЕНТА США





С промежуточных выборов в Конгресс не прошло и недели, а в США уже начинают готовиться к президентской кампании 2020 года. О том, какой она будет и что Москве ожидать от Вашингтона в ближайшие два года, доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.





СТРАСБУРГСКОМУ СУДУ ПОКАЖУТ ОТМЕТИНЫ ОТ ЭЛЕКТРОШОКЕРОВ ФСБ

СВИДЕТЕЛЬ ПО ДЕЛУ "СЕТИ" ПОЖАЛОВАЛСЯ В ЕСПЧ НА ПЫТКИ



В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена новая жалоба против РФ на применение сотрудниками ФСБ пыток с электрошокером к фигурантам дела о предполагаемом террористическом сообществе "Сеть". Вслед за обвиняемым Виктором Филинковым в Страсбург обратился Илья Капустин, который, по его заявлению, был задержан и подвергнут пыткам в качестве свидетеля, после чего покинул Россию. В жалобе говорится о нарушении Европейской конвенции не только фактом применения пыток, но и отсутствием их эффективного расследования.





ДЕТЕКТОР ЛЖИ СЛЕДСТВИЮ НЕ ПОМЕШАЛ

РЫБОПРОМЫШЛЕННИК ЮРИЙ ТУЗОВ НЕ ПРИЗНАЕТ ОБВИНЕНИЯ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ И ПОХИЩЕНИИ





Как стало известно "Ъ", столичное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование скандального уголовного дела в отношении одного из крупнейших российских рыбопромышленников миллионера Юрия Тузова. На днях обвиняемый в похищении человека и крупном вымогательстве бизнесмен начнет знакомиться с материалами. Сам он настаивает на своей полной невиновности, что, кстати, подтвердили две проверки на детекторе лжи. Более того, предприниматель сам является потерпевшим - во время следствия прямо в СИЗО у него вымогали огромные суммы за прекращение его дела. При этом часть злоумышленников пойманы и арестованы, но на судьбу самого Юрия Тузова это никак не повлияло.





PANDAO УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗЬ

МАРКЕТПЛЕЙС СТАЛ ДИСТРИБУТОРОМ КИТАЙСКИХ HOMTOM И LEAGOO



Принадлежащий Mail.ru Group маркетплейс Pandao стал официальным представителем китайских брендов смартфонов HomTom и Leagoo в России. Производящая противоударные смартфоны Leagoo ранее вела переговоры с совместным предприятием "Яндекса" и Сбербанка "Яндекс.Маркет" о присутствии на его новой трансграничной площадке, но не договорилась о сотрудничестве. В условиях высокой конкуренции китайским брендам важно присутствовать на уже раскрученной платформе, полагают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.11.2018