Дайджест газеты "Ведомости" от 12 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 ноября 2018 года.





ОТДЫХ В ТУРЦИИ ПОДОРОЖАЕТ, НО РОССИЯНЕ ОТ НЕГО НЕ ОТКАЖУТСЯ



Отдых в Турции может подорожать на треть. Но на выборе россиян это почти не скажется.



Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, турецкие отельеры уже уведомили российских туроператоров о стоимости отелей на 2019 г.: их контрактование в среднем подорожало на 30%. Подорожание всего тура, продолжает она, может также достигать 30% - дополнительные услуги, которые входят в стоимость тура, тоже подорожали на треть. Прогнозировать стоимость перелета (составляет до половины стоимости тура) пока преждевременно, но она также может повыситься.



Туроператоры пока отмечают не такой большой рост цены путевок, но отельеры действительно подняли цены. По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, в летний сезон 2018 г. средняя цена 8 ночей в 4-звездочном отеле на двоих была 75 865 руб.



Клиенты все равно выберут Анталью и Эгейское побережье.



РСХБ НЕ ОТХОДИТ ОТ БЮДЖЕТА



Государство вольет в Россельхозбанк еще 25 млрд рублей. Эти деньги госбанк получит из бюджета в ближайшие два года дополнительно к аналогичной сумме в этом году.



Правительство планирует выделить на докапитализацию РСХБ в 2019 г. 15 млрд руб., а в 2020 г. - еще 10 млрд руб. Об этом говорится в поправках правительства к проекту бюджета на 2019-2021 гг., поступивших в Госдуму.



В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 20 млрд руб.: правительство выделило 5 млрд руб., еще 15 млрд руб. банк привлек за счет выпуска бессрочных субординированных облигаций.



Таким образом, капитал банка до конца года увеличится на 40 млрд руб. Зампред правления РСХБ Кирилл Левин в мае оценивал потребность банка в новом капитале на 2018 г. в 30 млрд руб.





"ЯБЛОКИ" БЫВАЮТ ЧЕРВИВЫЕ

КАКИЕ ВИРУСЫ УГРОЖАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ APPLE



Злоумышленники пользуются заблуждением, что ее устройства лучше защищены.



В конце сентября специалист по информационной безопасности, основатель компании Digita Security Патрик Уордл понял, как создатель вируса Fruitfly Mac Филипп Дурачинский на протяжении более 13 лет заражал компьютеры на операционной системе macOS, после чего воровал файлы, подслушивал пользователей и подглядывал за ними. ФБР арестовала Дурачинского в январе 2017 г., а в начале 2018 г. обвинения против него выдвинул минюст США.



Устройства Apple считаются менее уязвимыми для вирусов, именно они все чаще становятся целью злоумышленников. С января 2018 г. антивирусная компания Avast собрала более 37 000 новых образцов вредоносных программ для macOS, в том числе 98 вредоносных рекламных программ и 76 новых троянцев



По-настоящему защищенной можно считать только операционную систему Apple iOS, на которой работают смартфоны iPhone.





НОВАЯ НОРМА ПОДДЕРЖКИ ВЛАСТИ



Как выглядит сейчас структура массовой поддержки президента и его курса.



Год назад структура массовой поддержки президента и его курса выглядела так. Тогда две трети россиян одобряли выбор пути России и 82% одобряли того, кто, как считалось, вывел державу на этот путь и ведет ее по нему. Выше всего одобрение Владимира Путина и выбранного пути было среди молодежи. При этом чем образованнее были опрашиваемые, тем горячее они одобряли выбранную дорогу.



Зажиточные (поправившиеся при нынешней власти) одобряли и лидера, и его направление существенно чаще бедных. Такую социальную конструкцию опоры можно признать довольно удачной. Лидера страны и предложенный им курс одобряли в первую очередь наиболее активные группы в социуме. Можно добавить, что это группы, в наибольшей мере располагавшие неким важным ресурсом - капиталом. У одних это деньги, у других знания, у третьих молодость. За год произошло много событий - и столь понравившихся россиянам, как чемпионат, и столь их огорчивших, как закон о пенсиях.





КАТАРСКИЙ ИНВЕСТФОНД МОГ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ ВТБ



ВТБ мог предоставить Катарскому инвестфонду $6 млрд. Деньги понадобились для покупки акций "Роснефти".



"Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков. Толку от этого будет немного", - напутствовал президент Владимир Путин участников совещания по приватизации в феврале 2016 г.Но один госбанк все-таки приложил руку к приватизации "Роснефти", утверждает Reuters. Агентство со ссылкой на девять человек сообщило, что ВТБ "профинансировал значительную часть транзакции" сентябрьской сделки Катарского инвестфонда (QIA), который получил 18,93% акций "Роснефти".





НЕФТЯНИКИ ПРОСЯТ ЕВРО



"Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" хотят перейти на расчеты в евро с покупателями нефти, чтобы защититься от возможных санкций.



Западные компании и торговые дома, покупающие нефть у российских компаний, в частности у "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", "находятся в ожесточенных переговорах <...> по поводу контрактов на 2019 г.", пишет Reuters со ссылкой на семь источников. "Российские нефтяники пытаются снять с себя санкционные риски, насколько это возможно. Покупатели, конечно, не хотят брать все риски на себя и пытаются найти компромисс", - сказал агентству сотрудник западной нефтяной компании, знакомый с ходом переговоров.



"Сургутнефтегаз", по словам собеседников Reuters, примерно месяц назад потребовал от покупателей согласовать возможность оплаты товаров в евро. Теперь компания просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которые она может понести в случае наступления санкций.





"С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИЛОНУ МАСКУ И TESLA"



Почему совет директоров Tesla возглавила Робин Денхолм, 55-летний финансист из Австралии.



Нянька для Илона Маска - вот чего ожидают от нового председателя совета директоров ТЕСЛА Робин Денхолм. С одной стороны, она должна удерживать Маска от выходок вроде той, что довела его до суда и отставки. С другой, позволить ему действовать в той необычной манере, которая принесла успех его компаниям. Мнения аналитиков разделились. Денхолм не грозит драка за власть с таким альфа-самцом, как Маск, но она умеет управлять из-за кулис, рассуждают одни. Другие сомневаются, что у нее хватит сил обуздать изобретателя: за все 4 года ее работы независимым директором Tesla ни об одном таком прецеденте никто не слышал. К тому же она не скрывает, что без ума от таланта Маска.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.11.2018