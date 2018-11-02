ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 10 ноября, в размере 66.8497 руб. против 66.2155 руб. на 9 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.11.18 - 66.2155 руб.

08.11.18 - 66.0918 руб.

07.11.18 - 65.9912 руб.

03.11.18 - 65.5799 руб.

02.11.18 - 65.6517 руб.



































































"AK&M" от 12.11.2018