Повтор! Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре уменьшился на 6.4%

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Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре 2018 года уменьшился на 6.4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару снизился на 10.6%, к евро - на 7.1%.
Реальный эффективный курс рубля в октябре 2018 года вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару увеличился на 3%, к евро - на 4.6%.
"AK&M" от 12.11.2018