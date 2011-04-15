"Эльдорадо" открыла магазины в новом формате

Розничная сеть "Эльдорадо" (Группа "М.Видео - Эльдорадо"), входящая в ПФГ "САФМАР" Михаила Гуцериева, открывает первые магазины в новой концепции: пять площадью 1-1.2 тыс. кв. м, ещё три площадью 600 кв. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Два розничных объекта в концепции магазина-склада появились в Москве, по одному в Иваново, Воронеже, Архангельске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.



Новый формат отличает минимализм во внешнем и внутреннем дизайне, увеличенная площадь торгового пространства, обновлённая айдентика и цвета, рост представленного ассортимента преимущественно за счёт выделенной digital-зоны с открытой выкладкой. По итогам 2018 года "Эльдорадо" планирует запустить 25 новых магазинов.



Напомним, в конце октября розничная сеть "Эльдорадо" (входит в Группу "М.Видео-Эльдорадо", ПФГ "САФМАР" Михаила Гуцериева) объявила о ребрендинге в рамках обновления бизнес-стратегии и позиционирования на российском рынке. Изменения затронули корпоративный логотип, рекламную концепцию, сайт eldorado.ru, дизайн и оформление магазинов.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ "САФМАР" Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв. м.



Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 9 месяцев 2018 года выросли на 16% до 281.1 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 34.2% до 51.1 млрд руб. (с НДС).



Продажи Группы за III квартал выросли на 16% до 105.8 млрд руб. (с НДС). Совокупные продажи через интернет увеличились на 25.8% до 18.8 млрд руб. (с НДС).



"AK&M" от 12.11.2018