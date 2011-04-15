Рынок энергоносителей. Цены на нефть подготовились к отскоку после сильного снижения. Цены показали месяц выразительного снижения. В результате к концу прошедшей недели они были на 16 долларов ниже, чем в начале октября. Таким образом, октябрьский максимум цены располагался уже на целых 23% выше достигнутых в пятницу минимумов. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



Для снижения цен сложились вместе сразу несколько обстоятельств. В первую очередь это рост добычи со стороны стран ОПЕК+, которые с июня добавили в добыче около миллиона баррелей в сутки. Особенно здесь постарались Саудовская Аравия и Россия, которые дали основную прибавку в добыче. А еще Саудовская Аравия (вероятно движимая желанием ублажить Америку) стала даже активно обсуждать возможные варианты роспуска нефтяного картеля.



Такой анализ провел государственный аналитический центр страны. Нельзя читать чистым совпадением по времени то, что рассмотрение вариантов развала ОПЕК произошло в тот период, когда правительство страны столкнулось с обвинениями США в искусственном завышении цен на нефть.



Не последим мотивом было также желание СА ослабить напряженность после убийства саудовского журналиста. Неудивительно, что известия о рассмотрении СА вопроса о прекращении существования ОПЕК вызвало в конце прошлой недели финальный виток снижения цен.



Действующим в ту же сторону фоном остается сильный рост добычи нефти в США. За два последних года добыча там выросла на 3 Мб/д. А только за последнюю неделю прибавка составила 0.4 Мб/д. Это очень мощный прирост, который сильно изменяет конфигурацию спроса и предложения. Недаром запасы нефти в США в последние недели показывают выразительный рост. А министерство энергетики США прогнозирует и в следующем году дальнейший рост добычи в стране.



Прирост добычи нефти в мире происходит на фоне того, что ведущие агентства начинают снижать свои оценки будущего роста мирового спроса на нефть. Произошедшее в последний месяц снижение фондовых рынков как раз напоминает о возможном будущем замедлении мировой экономики и соответствующего этому замедлению торможению спроса на нефть.



Важным обстоятельством, воодушевившим продавцов нефтяных контрактов, стало объявление начала санкций против поставок нефти из Ирана с изъятием 8 покупателей, включая Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию. Проведенные исключения, в том числе и для крупнейших покупателей, делают призрачным не только обнуление экспорта иранской нефти, но даже дальнейшее уменьшение поставок. Формально исключения указанным странам сделаны лишь на полгода. Но в течение этого срока экспорт иранской нефти будет составлять порядка полутора миллионов баррелей в сутки, и уже не будет столь активно уменьшаться.



Финальному снижению цен и их уходу ниже $70 за баррель по нефти марки Brent способствовало также подрастание доллара, который после ноябрьского заседания ФРС вырос выше максимумов и осени, и конца лета. Оно и понятно - перспективы повышения ставки на декабрьском заседании Комитета не были поставлены под сомнение.



В итоге действия указанных факторов цены нефти снижались в течение последних десяти сессий подряд. Это создало ситуацию сильной локальной перепроданности. В результате даже сочетание сложившихся сильных медвежьих факторов уже с трудом может удерживать цены вблизи достигнутых минимальных отметок. Так что даже формальный прокол ценами летних минимумов не станет препятствием для технических покупок по сложившимся выходным ценам, сулящим краткосрочную прибыль.



Новостной фон в выходные начал изменяться - ОПЕК+ вновь задумалось о сокращении добычи. На прошедшем в воскресение заседании Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ отмечены предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. "Комитет проанализировал текущие показатели предложения и спроса на рынке нефти и отметил, что прогнозы на 2019 год указывают на рост спроса выше, чем это необходимо в мире, с учетом текущих неопределенностей", - говорится в заявлении.



Замедление темпов экономического роста может сказаться на спросе на нефть в мире в 2019 году и может привести увеличению разрыва между предложением и спросом. Большая часть стран-участниц глобального соглашения ОПЕК+ поддерживают идею о сокращении производства в следующем году. Речь идет о том, чтобы убрать с рынка миллион баррелей нефти в сутки. Министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также выступил за сокращение добычи и за точку отсчета предложил взять период с августа по октябрь 2018 года. Изменившиеся воззрения представителей главного нефтяного регулятора уже воздействовали на цены, которые начинают неделю на мажорной ноте.



"AK&M" от 12.11.2018