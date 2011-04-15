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12/11/2018
12:13

Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма

В рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России министр экономического развития России Максим Орешкин и министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиул подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Документ направлен на установление сотрудничества между российскими и казахстанскими туристскими организациями, участвующими в развитии международного туризма и организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Стороны закрепили свои намерения по содействию в подготовке профессиональных кадров для сферы туризма и обмену опытом между профильными экспертами и исследовательскими организациями. В целях реализации меморандума Россия и Казахстан могут разрабатывать программы по развитию туризма и создавать рабочие группы для реализации совместных предложений.

Также на форуме подписан меморандум о намерениях по разработке и подписанию Программы приграничного сотрудничества "Россия-Казахстан". С российской стороны подпись поставил Максим Орешкин, с казахской - министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Сулейманов. Меморандум направлен на дальнейшее расширение сотрудничества между приграничными регионами государств, сотрудничества по вопросам стимулирования малого и среднего предпринимательства, укрепление конкурентоспособности приграничных местных производств, повышение уровня занятости приграничного населения, а также реализацию мер по развитию межтерриториальной кооперации.

Кроме того, состоялось подписание плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы и перспективных региональных инициатив, которые направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан на 2018-2023 годы.


"AK&M" от 12.11.2018
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