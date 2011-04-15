Доллар продолжит укрепляться на глобальных площадках, формируя риски для валют развивающихся стран и рубля

Доллар на максимальных отметках с середины 2017 года (1.128 в паре с EUR) и сразу несколько факторов продолжат поддерживать американскую валюту в течение недели. Во вторник истекает срок, в который итальянское правительство должно представить Европейской комиссии новый проект бюджета. В случае сохранения основных параметров неизменными и нежелания итальянского правительства идти на компромиссы, итальянские государственные облигации и европейская валюта могут снова оказаться под давлением. Дополнительным фактором поддержки для доллара выступает очередное сокращение баланса ФРС на $17 млрд в четверг, что эквивалентно сокращению долларовой ликвидности. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В такие дни в последние 10 месяцев доллар систематически укреплялся. Наконец, в среду в США выйдут данные по инфляции. Ожидается, что базовая инфляция останется выше целевой отметки в 2%, что сохранит все основания для ФРС продолжать повышение ставок. Совокупность данных факторов приведет к тому, что доллар по итогам недели в паре с евро может остаться ниже отметки 1.13. В начале 2019 года, когда начнет работу обновленный состав Конгресса, доллар может столкнуться с давлением, реагируя на вероятное обострение политической борьбы между демократами и республиканцами.



Российская валюта чувствует себя хуже аналогов на фоне возросших санкционных рисков. Российские CDS, отражающие страновую риск-премию, вернулись к отметкам 157, максимальным с конца сентября. Российский рынок вспомнил о санкционных рисках и чутко реагирует на любые сигналы о возможных изменениях.



На текущей неделе валюты развивающихся стран рискуют остаться под давлением, поскольку доллар на глобальных площадках сохранит весьма сильные позиции. Российская валюта в этой связи будет себя чувствовать чуть лучше в паре с евро. В начале торгов понедельника рубль сдержанно укрепляется после локальных минимумов с конца сентября. Фактором поддержки выступает возврат цен на нефть к отметкам выше $70 за баррель бар. Локальную поддержку может также оказать приближение налогового периода, первый платеж в рамках которого ожидается 15 ноября. В целом позиции рубля остаются весьма уязвимыми из-за санкционных рисков.





"AK&M" от 12.11.2018