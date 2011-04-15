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12/11/2018
11:42

Криптовалюты продолжат падение на очередном подтверждении их уязвимости к хакерским атакам, полагают аналитики

Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене, очередным поводом для падения стало сообщение о краже хакерами с аккаунта майнинового гиганта Bitmain более $5.5 млн. Китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, а взлом был произведен еще в апреле текущего года. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

На фоне этого известия курс Ethereum упал в цене на 0.24% до $211.9, его капитализация достигла $21.8 млрд. XRP подешевел за сутки на 0.39% до $0.508 при капитализации $20.3 млрд. Litecoin снизился в цене на 1.55% до $50.8, его капитализация достигла $3 млрд. Исключением стал биткоин, который подорожал на 0.48% - до $6447.5 при капитализации $111.4 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $212.2 млрд.
Аналитик ожидает, что на фоне очередных известий об уязвимости криптовалют к хакерским атакам курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до $6400, Ethereum - снизиться до $211, XRP - опуститься до $0.5, Litecoin - до $50.


"AK&M" от 12.11.2018
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