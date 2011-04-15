РусГидро подало в международный арбитраж иск к Киргизской Республике

РусГидро подало в международный арбитраж развернутое исковое заявление к Киргизской Республике. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, в течение октября 2018 года в публикациях ряда СМИ приводились заявления представителей органов исполнительной власти Киргизской Республики, а также ОАО "Электрические станции", содержащие недостоверную и искаженную информацию в отношении ситуации, связанной с инициированием ПАО "РусГидро" арбитражного разбирательства против Киргизской Республики, а также намерением ПАО "РусГидро" продать 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".



Компания заявила, что информация о том, что Бишкек не получал официального уведомления о начале арбитражного разбирательства, не соответствует действительности. Уведомление об арбитраже в установленном порядке было направлено 15 января 2018 года в адрес Президента Киргизской Республики, Премьер-министра Киргизской Республики, Министерство экономики, Министерства иностранных дел, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, а также Министерства юстиции Киргизской Республики и Центра судебного представительства при правительстве Киргизской Республики.



В течение 2018 года при активном участии представителей Киргизской Республики был определен состав арбитражного суда, администрирующий орган (Постоянный третейский суд в Гааге), а также согласован график арбитражного разбирательства по делу. В соответствии с указанным графиком, утвержденным процессуальным приказом от 25 сентября 2018 года, РусГидро 31 октября 2018 года направило в администрирующий орган развернутое исковое заявление, возражения на которое Киргизская Республика должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года.



В течение 2016-2018 годов РусГидро неоднократно обращалось в ОАО "Электрические станции", Национальный энергохолдинг и Правительство Киргизской Республики по вопросу передачи 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Обязанность принятия указанных акций в собственность уполномоченной организации Киргизской Стороны (ОАО "Электрические станции") предусмотрена статьей 14 соглашения о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций от 20 сентября 2012 года при его прекращении. Решение о передаче принадлежащих РусГидро акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" до 8 августа 2016 года было принято в рамках переговоров уполномоченных представителей сторон, состоявшихся в Бишкеке 2 июня 2016 года. Кроме того, постановлением Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 1 декабря 2016 года N1155-VI Правительству Киргизской Республики поручено осуществить приемку-передачу доли РусГидро в уставном капитале совместного предприятия на баланс ОАО "Электрические станции".



Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Киргизская Республика не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность "Электрических станций". Таким образом, заявления о том, что РусГидро официально не сообщало Киргизской Стороне о своих намерениях в отношении акций "Верхне-Нарынские ГЭС" также не соответствуют действительности и опровергаются имеющейся в распоряжении РусГидро перепиской сторон по данному вопросу.



"Как и ранее, ПАО "РусГидро" действует строго в рамках правового поля и соответствующим образом транслирует свою официальную позицию в публичном пространстве. ПАО "РусГидро", как и прежде, готово к конструктивному диалогу при обсуждении компенсации Киргизской Стороной затрат, понесенных ПАО "РусГидро" в связи с участием в проекте строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций на территории Киргизской Республики", говорится в сообщении.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 64.5% до 36.688 млрд руб. с 22.303 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 0.01% до 180.853 млрд руб. со 180.866 млрд руб., прибыль от операционной деятельности увеличилась на 33.6% до 48.15 млрд руб. с 36.041 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 48.03% до 45.725 млрд руб. с 30.889 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 16.3% до 59.95 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 11.98% до 26.618 млрд руб. с 23.771 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 42.26% до 82.837 млрд руб. с 58.231 млрд руб., прибыль от продаж - на 15.07% до 35.468 млрд руб. с 30.824 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 9.72% до 33.884 млрд руб. с 30.881 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 12% до 43.47 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 37.51 млрд руб. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли - 37.02 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 8% и составил 65.1 млрд руб.



"AK&M" от 12.11.2018