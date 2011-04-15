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12/11/2018
12:58

Финансирование госпрограммы развития АПК превысило 255 млрд руб.

Объём бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства в текущем году, по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 255.787 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Объём финансирования увеличился на 17.05 млрд руб. относительно средств, первоначально заложенных на 2018 год.

В течение года, согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации, на поддержку АПК выделялось дополнительное финансирование, направленное в том числе на реализацию механизма льготного кредитования (5.22 млрд руб.), оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в связи с удорожанием ГСМ (5 млрд руб.), проведение закупочных и товарных интервенций (2.5 млрд руб.) и другие цели.

Кроме того, 2.1 млрд руб., первоначально выделенных на реализацию Госпрограммы, были переданы в резервный Фонд Правительства и направляются на цели возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.


"AK&M" от 12.11.2018
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