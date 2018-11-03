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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 ноября в размере 67.5238 руб. против 66.8497 руб. на 10 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
10.11.18 - 66.8497 руб.
09.11.18 - 66.2155 руб.
08.11.18 - 66.0918 руб.
07.11.18 - 65.9912 руб.
03.11.18 - 65.5799 руб.
"AK&M" от 12.11.2018