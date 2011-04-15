Cтраховые случаи с торговыми центрами происходят практически ежедневно, Ингосстрах

Cтраховые случаи с торговыми центрами происходят практически ежедневно, сообщает Ингосстрах.



На текущий момент под страховой защитой Ингосстраха находятся свыше 200 объектов недвижимости, относящихся к торговым и торгово-развлекательным центрам (ТЦ). Страховые суммы варьируются от 10 млн до 650 млн руб. Площадь объектов страхования – от 500 до 480 тыс. кв. м.



По статистике Ингосстраха, основные причины страховых случаев при страховании ТЦ: 54% – протечки и заливы, 23% – пожары и возгорания, 15% – причинение вреда жизни и здоровью, 8% – ущерб, нанесенный в зоне парковки. Наиболее крупные страховые выплаты приходятся чаще всего на пожары. За 2018 год в Ингосстрахе зафиксировано 200 страховых случаев с ТЦ, общая заявленная сумма ущерба составила примерно 530.5 млн руб.



Около 45% страховых событий происходят в результате действий или бездействий собственников, 35% – арендаторов, 20% – по вине управляющих компаний.



В среднем размер убытка по страхованию ответственности владельцев ТЦ, по статистике Ингосстраха, составляет от 2 до 10 млн руб. в отношении возмещения вреда имуществу. В сегменте выплат за причинение вреда здоровью третьих лиц размер среднего убытка составляет 200-250 тыс. руб. на региональном уровне, а в Москве и Санкт-Петербурге – около 1 млн руб.



"Страхование имущества и ответственности владельцев ТЦ – тема, имеющая важное социальное значение. К сожалению, именно на объектах массового пребывания людей, к которым относятся торговые центры, происходят наиболее трагичные и резонансные события, – комментирует начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин. – На сегодняшний день проникновение страхования в этой области составляет около 10%, при этом страховые случаи в ТЦ происходят практически ежедневно. На наш взгляд, необходима доработка существующего законодательства и создание механизма страховой защиты, способного защитить права посетителей ТЦ, а арендаторам и собственникам объектов помочь в сохранении финансовой устойчивости".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.11.2018