Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 ноября

Банк России установил на 13 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.5699

1 Азербайджанский манат 39.8018

100 Армянских драмов 13.8283

1 Белорусский рубль 31.4943

1 Болгарский лев 38.8313

1 Бразильский реал 18.0859

100 Венгерских форинтов 23.5973

1000 Вон Республики Корея 59.3911

10 Гонконгских долларов 86.1988

1 Датская крона 10.1824

1 Доллар США 67.5238

1 Евро 76.0926

100 Индийских рупий 92.4540

100 Казахстанских тенге 18.0458

1 Канадский доллар 51.1157

100 Киргизских сомов 96.9056

10 Китайских юаней 96.9195

10 Молдавских леев 39.6965

1 Новый туркменский манат 19.3201

10 Норвежских крон 79.6478

1 Польский злотый 17.6639

1 Румынский лей 16.3046

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.4948

1 Сингапурский доллар 48.8100

10 Таджикских сомони 71.6448

1 Турецкая лира 12.2916

10000 Узбекских сумов 81.8475

10 Украинских гривен 24.2238

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.7883

10 Чешских крон 29.2488

10 Шведских крон 73.8708

1 Швейцарский франк 66.8420

10 Южноафриканских рэндов 46.8330

100 Японских иен 59.1665

"AK&M" от 12.11.2018