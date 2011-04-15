Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 ноября

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Банк России установил на 13 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.5699
1 Азербайджанский манат 39.8018
100 Армянских драмов 13.8283
1 Белорусский рубль 31.4943
1 Болгарский лев 38.8313
1 Бразильский реал 18.0859
100 Венгерских форинтов 23.5973
1000 Вон Республики Корея 59.3911
10 Гонконгских долларов 86.1988
1 Датская крона 10.1824
1 Доллар США 67.5238
1 Евро 76.0926
100 Индийских рупий 92.4540
100 Казахстанских тенге 18.0458
1 Канадский доллар 51.1157
100 Киргизских сомов 96.9056
10 Китайских юаней 96.9195
10 Молдавских леев 39.6965
1 Новый туркменский манат 19.3201
10 Норвежских крон 79.6478
1 Польский злотый 17.6639
1 Румынский лей 16.3046
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.4948
1 Сингапурский доллар 48.8100
10 Таджикских сомони 71.6448
1 Турецкая лира 12.2916
10000 Узбекских сумов 81.8475
10 Украинских гривен 24.2238
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.7883
10 Чешских крон 29.2488
10 Шведских крон 73.8708
1 Швейцарский франк 66.8420
10 Южноафриканских рэндов 46.8330
100 Японских иен 59.1665
"AK&M" от 12.11.2018