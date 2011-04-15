Банк России на 13 ноября повысил курс евро к рублю почти на 29 копеек до 76.0926 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 67.5238 руб.

Банк России на 13 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 29 копеек до 76.0926 руб. с 75.8076 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 67.5238 руб. с 66.8497 руб. 10 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 13 ноября увеличилась почти на 50 копеек (+0.7%) до 71.3798 руб. с 70.8807 руб. 10 ноября.



"AK&M" от 12.11.2018