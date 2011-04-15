Развязка МКАД - Бесединское шоссе будет готова через два года

Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе планируется завершить через два года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы приступаем к активному строительству развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе. Уже освободили территорию. Думаю, что в 2020 году эта развязка будет запущена", - сказал М.Хуснуллин.



Он напомнил, что проект реконструкции развязки и строительства новых элементов включает в себя возведение эстакады с внешней стороны МКАД длиной почти 300 м и эстакады к крупному торговому центру, расположенному рядом, длиной более 200 м.



Кроме этого, планируется построить 4.5 км боковых проездов, надземный пешеходный переход и реконструировать путепровод через МКАД.



Глава Стройкомплекса отметил, что сейчас разрабатывается проектная документация по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.



"Я думаю, что в следующем году также начнутся строительные работы на этой развязке", - добавил заммэра.



Он напомнил, что в столице реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.







"AK&M" от 12.11.2018