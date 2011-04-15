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12/11/2018
13:21

Жильё на месте Ховринской больницы начнут строить в апреле 2019 года

Строительство жилья на площадке сносимого долгостроя - здания Ховринской больницы - планируется начать в апреле следующего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас активно ведутся работы по сносу здания Ховринской больницы. К концу февраля демонтаж этого объекта должен быть завершен, однако уже сейчас, параллельно, идет проектирование жилья, которое здесь появится", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, проект будет готов в течение трёх-четырёх месяцев после завершения сноса.

"Таким образом, уже в апреле мы сможем начать строительство жилья на этой площадке, часть которого будет передана для переселенцев по программе реновации", - добавил глава Стройкомплекса.

Напомним, Ховринская больница находится на улице Клинская, владение 2 на севере столицы. Её начали строить по нестандартному проекту в 1980 году - в виде треугольного креста с разветвлениями на концах.

Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась в 1992 году.

Площадка выставлялась на торги, но желающих приобрести её не нашлось. В 2016 году власти города приняли решение о сносе здания и возведении жилья.

Ховринскую больницу разберут за счёт бюджета, застройщиком также выступит город.



"AK&M" от 12.11.2018
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