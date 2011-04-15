Южный дублер Кутузовского проспекта откроется в 2020 году

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта планируется закончить в 2020 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы ведутся уже по всем участкам южного дублера Кутузовского проспекта от Третьего транспортного кольца до МКАД", - заявил М.Хуснуллин. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться пересечению дублера с железными дорогами, а также с улицы Минская. "Уже началось строительство новой железнодорожной платформы в районе этого пересечения, позднее здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел", - сказал заммэра.



По его словам, полностью строительство новой магистрали планируется завершить в 2020 году.



М.Хуснулин отметил, что в рамках проекта будет построено около 11.5 км дорог, восемь путепроводов, в том числе через пути Киевского направления железной дороги, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре моста через реку Сетунь.



"Кроме этого, здесь появится четыре подземных пешеходных перехода, которые, с одной стороны, позволят ускорить движение по основному ходу магистрали, а с другой стороны - повысят безопасность и удобство пешеходов", - добавил он.



Глава Стройкомплекса уточнил, что работы по строительству южного дублера Кутузовского проспекта ведутся за счёт городского бюджета.



Напомним, первый этап южного дублера Кутузовского проспекта предусматривает строительство эстакады основного хода длиной 366.9 м на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта с улицей Минская; эстакады длиной 116.3 м на съезде с дублера на улицу Минская в сторону Кутузовского проспекта; эстакады длиной 226.8 м на съезде с улицы Минская на дублер в сторону Аминьевского шоссе; правоповоротного съезда с улицы Минская на дублер в сторону Третьего транспортного кольца; двух эстакад на съезде с дублера в ТД "Волынская" и обратно; путепровода на съезде с улицы Мосфильмовская в ТД "Волынская"; двух мостов через реку Сетунь; более 6 км дорог; двух подземных пешеходных переходов; шумозащитных экранов (1.76 км); очистных сооружений, переустройство и прокладку инженерных сетей.



Второй этап включает сооружение 6.27 км дорог, двух подземных пешеходных переходов, двух путепроводов: на пересечении дублёра со съездом на улицу Поклонная (57 м) и через пути Киевского направления МЖД (204 м).



"AK&M" от 12.11.2018