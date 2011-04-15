Участок метро от "Столбово" до "Новомосковской" начнут строить после 2019 года

Строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Столбово" до "Новомосковской" могут начать после 2019 года, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.



"В составе строящегося участка от станции "Саларьево" до "Столбово" заложена возможность продления до станции "Новомосковская". Решение о том, будет ли она последней, возможно вынести после изучения транспортных потоков, а также комплексного развития прилегающих районов. К строительству планируется приступить после разработки градостроительной документации и утверждения проекта планировки после 2019 года", - рассказали в пресс-службе Департамента.



До конца 2018 года завершится строительство четырёх станций красной ветки метро: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".



Напомним, власти столицы приняли решение о подготовке проекта планировки территории для продления Сокольнической линии метро от станции "Столбово" до станции "Новомосковская".



"Новомосковская" разместится вдоль строящейся магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе у пересечения с ул. Александры Монаховой. В составе участка метро "Столбово - Новомосковская" планируется построить электродепо.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станцию метро "Новомосковская" планируется построить через 5-6 лет. "В течение года подготовим необходимую градостроительную документацию. Нормативный срок строительства новой станции составляет пять-шесть лет, но он может быть сокращён", - сказал М.Хуснуллин.



Участок для размещения станции уже подобран. Станция "Новомосковская" будет располагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово. "Фактически жители района получат в шаговой доступности ещё одну станцию", - добавил глава Стройкомплекса.



Кроме того, власти Москвы прорабатывают возможность создания на базе станции транспортно-пересадочного узла.



В Новой Москве уже введены две станции метро на красной ветке - "Румянцево" и "Саларьево". В этом году также открылся участок Калининско-Солнцевской линии метро, две станции которого - "Говорово" и "Рассказовка" - построили на новых территориях.



До конца этого года в Новой Москве построят участок красной линии метро до "Столбово", для пассажиров он откроется в 2019 году.



Напомним, в 2019-2021 годах согласно утвержденной Адресной инвестиционной программе (АИП) в Москве планируется построить 57,9 км линий и 21 станцию метро, а также три электродепо.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 12.11.2018