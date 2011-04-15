Рост нефти вернул покупателей в российские активы

Торги на российском рынке в понедельник проходят в зелёной зоне. Поддержку "быкам" оказывают нефтяные котировки, которые после провала в пятницу вышли в уверенный плюс. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0.7%, индекс РТС подрастает на 0.6%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Анастасии Поповой.



Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день без единой динамики. Гонконгский Hang Seng остался на уровнях пятницы, японский Shanghai Composite поднялся на скромные 0.1%, а вот китайский Shanghai Composite смог вырасти на 1.22%. На текущей неделе ждем данных по промпроизводству и розничным продажам в КНР, существенное расхождение которых от прогнозов может внести коррективы в настроения инвесторов.



Европейские рынки торгуются без единой динамики. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК теряет 0.35%. В фокусе вновь бюджет Италии - правительство страны должно до вторника представить новый вариант проекта, т. к. предыдущий не был принят Еврокомиссией. В среду будут представлены данные промпроизводству и дана первая оценка ВВП еврозоны за III квартал.



Американские фьючерсы с утра не показывает выраженной динамики после снижение основных индексов в пятницу. Сегодня в США День ветеранов. Хотя рынки работают в обычном режиме, активность, скорее всего, будет невысокой. На этой неделе будут опубликованы октябрьские данные по потребительской инфляции, розничным продажам и промпроизводству. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду. Участники торгов будут ждать намеков относительно планов регулятора по монетарной политике.



Нефтяные котировки после провала в пятницу начали неделю с уверенного роста. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent поднялась на 1.5% и достигла $71.2. Поводом для возращения покупателей в черное золото стали заявления Саудовской Аравии о снижении экспорта в декабре, а также готовность ОПЕК+ при необходимости готовы снизить добычу в 2019 году.



Однако потенциал роста по-прежнему ограничен, поскольку США продолжают наращивать добычу (число буровых установок выросло на 12), а напряженность между США и Китаем, рост процентных ставок и удешевление валют развивающихся рынков замедляют рост мировой экономики и ослабляют спрос на нефть, считают аналитики BCS Global Markets.



Позитивная динамика на рынке нефти позволила российским индексам начал неделю с роста. В лидерах оказались аутсайдеры пятниц - бумаги нефтегазового и финансового секторов. К 12:50 МСК IMOEX вырос на 0.7% и смог вернуться к отметке в 2420 п.



"AK&M" от 12.11.2018