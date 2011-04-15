Доля РФ и Якутии в капитале АЛРОСА останется контрольной

Россия и Якутия, неоднократно спорившие о перспективах снижения госучастия в АЛРОСА, решили оставить в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними свыше 50% в компании до ноября 2023 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



На этой неделе истекает срок действия акционерного соглашения по АЛРОСА между Росимуществом и министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) Якутии от 18 ноября 2013 года. Оно, в частности, обязывает каждую из сторон сохранять за собой не менее 25% плюс одной акции алмазной компании, а также координировать её корпоративное управление. Стороны "обязуются приложить все усилия для согласования их представителями единой позиции по вопросам компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета", говорится в документе. При этом, как следует из соглашения акционеров АЛРОСА, оно автоматически продлевается на пять лет, "если стороны не согласуют иное". По данным источников "Ъ", знакомых с ситуацией, этот сценарий основной и никаких дискуссий по этой теме в правительстве пока не ведётся.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчетном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"