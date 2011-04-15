Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями О.Дерипаски

Минфин США продлил срок, по истечении которого американские компании должны прекратить бизнес-сотрудничество с РУСАЛОМ, EN+ и группой ГАЗ Олега Дерипаски.



Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) перенесло дедлайн с 12 декабря по 7 января, сообщается на сайте ведомства.



Срок продлён в связи с тем, что РУСАЛ, EN+ и группа ГАЗ "предложили существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями", сейчас идёт рассмотрение этих предложений, отмечает OFAC.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"