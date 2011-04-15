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12/11/2018
14:32

Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями О.Дерипаски

Минфин США продлил срок, по истечении которого американские компании должны прекратить бизнес-сотрудничество с РУСАЛОМ, EN+ и группой ГАЗ Олега Дерипаски.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) перенесло дедлайн с 12 декабря по 7 января, сообщается на сайте ведомства.

Срок продлён в связи с тем, что РУСАЛ, EN+ и группа ГАЗ "предложили существенные изменения в корпоративном управлении, которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими компаниями, находящимися под санкциями", сейчас идёт рассмотрение этих предложений, отмечает OFAC.



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