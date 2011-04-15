УралХим обратился в МЭР из-за роста цен на кальцинированную соду в РФ

УралХим обратился в Минэкономразвития в связи с ростом цен на кальцинированную соду в РФ. Об этом говорится в письме, направленном министру экономического развития Максиму Орешкину (имеется в распоряжении AK&M).



В письме, в частности, говорится, что, несмотря на обращения потребителей товара в ФАС, политика ценообразования не изменена.



В письме говорится, что ООО Торговый дом "Башкирская химия" (Башхим) является монопольным поставщиком кальцинированной соды в РФ и ценообразование на продукт Башхим осуществляет исходя из её импортных котировок в евро путём увеличения на стоимость доставки от порта Чёрного моря до потребителя. В связи с тем, что ввозная пошлина составляет 5%, импорт фактически отсутствует. "Следовательно, никакой доставки от порта Чёрного моря до потребителей не осуществляется", - подчёркивается в письме.



Рост цен обусловлен тем, что понижающий коэффициент для стимулирования развития смежных отраслей потребителей кальцинированной соды, используемый по формуле, по которой определяется стоимость продукции альтернативного поставщика, устанавливается приказом гендиректора Башхима. Количественных ограничений для изменения коэффициента политика ценообразования не предусматривает, ограничена лишь частота его изменения. Таким образом, существует возможность одностороннего произвольного установления цены Башхимом, сообщается в письме.



УралХим в своём письме отмечает, что цена на товар растёт и уже превысила импортные котировки. Так, цена кальцинированной соды в IV квартале составила 13.626 тыс. руб. за тонну, что на 16.15% больше, чем годом ранее - 15.826 тыс. руб.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" — филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" ( Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



"AK&M" от 12.11.2018