ЦБ объявил учётную цену золота на 13 ноября - 2620.43 руб./г против 2620.06 руб./г на 10 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2620.43 руб./грамм
Серебро: - 31.13 руб./грамм
Платина: - 1847.47 руб./грамм
Палладий: - 2409.74 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
03.11 07.11 08.11 09.11 10.11
Золото 2604.98 2619.94 2624.36 2604.57 2620.06
Серебро 30.47 31.26 31.24 31.23 31.14
Платина 1823.80 1843.73 1861.41 1854.25 1850.52
Палладий 2327.72 2405.97 2384.14 2390.73 2407.18