Профицит счёта текущих операций в январе-октябре вырос в 4 раза

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 4 раза до $87.9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до $154.6 млрд. Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счёта текущих операций.



Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса позволило продолжить накопление международных резервов страны: в отчётном периоде они увеличились на $35.7 млрд, преимущественно за счёт приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.





"AK&M" от 12.11.2018