Совет ГД определился с кандидатурами аудиторов Счётной палаты

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Совет Госдумы принял решение направить Президенту РФ предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счётной палаты РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Фракция "Единая Россия" предложила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Напомним, 8 ноября Госдума досрочно освободила от должности аудиторов Счётной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова (квота фракции "Единая Россия").
"AK&M" от 12.11.2018