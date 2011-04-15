Совет ГД определился с кандидатурами аудиторов Счётной палаты

Совет Госдумы принял решение направить Президенту РФ предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счётной палаты РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.



Фракция "Единая Россия" предложила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.



Напомним, 8 ноября Госдума досрочно освободила от должности аудиторов Счётной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова (квота фракции "Единая Россия").



"AK&M" от 12.11.2018