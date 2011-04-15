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12/11/2018
18:55

Д.Козак доложил о стабилизации цен на топливо

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Козак доложил президенту РФ Владимиру Путину о стабилизации цен на топливо. Об этом свидетельствует стенограмма совещания главы государства с членами Правительства, размещённая на сайте Кремля.

"Ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться - с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства - до конца марта", - сказал Д.Козак.

По словам вице-премьера, 7-10 ноября с нефтяными компаниями подписаны соглашения, где каждой нефтяной компании доводились параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов - в объёме, который соответствует поставке в соответствующем месяце 2017 года плюс 3%, определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту Федерации: какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект Федерации по историческому принципу.

"С 1 ноября компании выполняют эти обязательства. И буквально на следующий день уже, практически за ночь, мы поздно ночью обо всем договорились, наутро 1 ноября было падение цен на бирже на дизель на 4%, на 92-й бензин - на 3.5%, на 95-й - почти 3%, и цены примерно в этом сегменте в настоящее время держатся", - подчеркнул Д.Козак.

В соответствии с этими соглашениями, по его словам, установлен долгосрочный план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до 31 марта. С 1 января 2019 года заработает новый механизм компенсации экспортного нетбэка через демпфирующий акциз.

Принято решение о том, что это соглашение будет заключено на более длительный срок - до 31 марта, эти обязательства будут действовать и в период действия нового механизма, для того чтобы на практике проверить, каким образом будет работать этот новый механизм, связанный с завершением налогового маневра, и в случае необходимости его скорректировать, а вместо этого будут действовать обязательства в силу соглашений, которые будут стабилизировать внутренний рынок.

Также этими соглашениями предусмотрен порядок работы в первые три месяца 2019 года, порядок определения цены. С 1 января цена должна вырасти всё равно в связи с увеличением НДС на 2%. Поэтому на 1.7% с 1 января цены на оптовом рынке на нефтепродукты вырастут, с 1 февраля - равными долями помесячно в пределах инфляции, которая предусмотрена законом о бюджете на очередной год.

"Договорились с компаниями о том, что действует принцип "один за всех и все за одного", иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-нибудь один не выполняет соответствующее соглашение, то мы вынуждены будем (и об этом предупредили все компании) применять системные меры, которые предусмотрены законом, в виде введения заградительных экспортных пошлин, что для нефтяных компаний, для нефтепереработки особенно, для независимых переработчиков очень болезненно. Поэтому к этой мере, как и ранее говорили, необходимо прибегать только в самых крайних случаях", - заявил Д.Козак.

"AK&M" от 12.11.2018
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