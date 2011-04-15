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13/11/2018
09:32

Дайджест газеты "Ведомости" от 13 ноября 2018 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 13 ноября 2018 года.


"ЗАКОН ВСЕГДА ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ"

Бывший министр юстиции, казначейства и финансов Люксембурга Люк Фриден объясняет, как герцогство стало мировым финансовым центром, каким образом легализовать новые финансовые технологии, такие как криптовалюты и блокчейн, сколько на это нужно времени и для чего вообще нужны законы.

Люк Фриден работал в правительстве 16 лет, причем министерство финансов возглавлял в непростые для еврозоны посткризисные годы. Но сейчас он с большим интересом рассказывает не о преодолении последствий кризиса 2008 г., а об успехах в регулировании новых финансовых технологий. За годы работы Фридена в правительстве Люксембург сумел привлечь, например, такие компании, как PayPal и Amazon (они открыли там свои европейские штаб-квартиры), а впоследствии благодаря заложенным им принципам регулирования - даже криптовалютные биржи. Зарегистрированная в Люксембурге в 2016 г. Bitstamp, одна из старейших криптовалютных бирж мира, стала первой такой биржей, получившей лицензию в Европе.


БЕНЗИН ЗАМЕРЗ ДО ФЕВРАЛЯ
КОЗАК ПООБЕЩАЛ ПУТИНУ НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА ЦЕН НА ЗАПРАВКАХ

Вице-премьер сообщил, что все нефтяники подписали с Минэнерго и ФАС соглашения о сдерживании цен.

Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. Две недели назад премьер Дмитрий Медведев потребовал от правительства и нефтяных компаний не допускать роста цен на бензин и дизельное топливо - иначе, грозил он, будут введены запретительные экспортные пошлины на топливо. Нефтяники согласились сдерживать цены и должны были подписать соглашения с Минэнерго и ФАС, чтобы формализовать свое согласие.

Собеседники "Ведомостей" в правительстве сообщили в выходные дни, что все нефтяники подписали соглашения. Последней была "Роснефть". Действовать соглашения будут до 31 марта 2019 г.


"УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" ЛЕТЯТ В ЕВРОПУ

У "Аэрофлота" появится конкурент на основных европейских направлениях

"Уральские авиалинии" получили разрешение на рейсы в крупные города Европы.

"Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" . Теперь у авиакомпании есть возможность ежедневно совершать полеты в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, дважды в неделю - в Милан и Катанию, трижды - в Париж и до 10 рейсов - в Чимкент. Пока регулярные прямые рейсы на большей части этих направлений выполняют только авиакомпании группы "Аэрофлот".

"Уральские авиалинии" являются третьим по величине авиаперевозчиком в России, уступая группам "Аэрофлот" и S7.

Как правило, в основные аэропорты европейских столиц и обратно летает один национальный перевозчик и авиакомпания с другой стороны, этот паритет закреплен межправительственными соглашениями. Получение "Уральскими авиалиниями" частот (разрешений на регулярные рейсы) на основных направлениях Европы является в некотором роде результатом юридического казуса.


ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ "СОЛОВЬЯ"

Знаменитый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне перестроят в жилой комплекс.

На его месте могут построить 83 000 кв. м недвижимости.
АО "Киноцентр" в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15. По этому адресу расположен киноцентр "Соловей" на Красной Пресне. Он был построен в 1989 г. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе - там 24 зала. Киноцентр несколько лет находился в продаже: на его территории предполагалось возведение апарт-комплекса общей площадью около 83 000 кв. м, из которых 37 300 кв. м - надземная часть

Красная Пресня - один из самых развитых районов в Москве с точки зрения строительства жилья и при грамотной концепции новый проект также будет востребован.


БЕЗОПАСНОСТЬ ПОКА БЕЗ ДЕНЕГ

"Цифровая экономика" опаздывает с финансированием IT-безопасности
Без него исполнители рискуют не реализовать планы вовремя.
Исполнители проектов направления "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" до сих пор не получили денег и из-за этого не выполнили часть проектов в срок, сказано в мониторинге за III квартал 2018 г. (копия есть у "Ведомостей", верность документа подтвердил участник рабочей группы). Бюджетное финансирование до сих пор не доводилось до исполнителей проектов, подтвердил другой участник рабочей группы.

Выделить деньги на направление "Информационная безопасность" должны были Минкомсвязи и Минпромторг - по распоряжению правительства от 29 марта 2018 г., в котором распределено 3 млрд руб.


ЖЕНСКИЕ ОШИБКИ

Ошибкам женщин на работе часто придают больше значения, чем ошибкам мужчин, показывают исследования. Почему так происходит?

Карьера женщин на руководящих позициях часто продвигается с трудом, и эта проблема широко обсуждается. Но гораздо реже говорят об основной причине этого явления - о том, что ошибкам женщин в работе часто придают излишнее значение, а наказание за них бывает чрезмерным. В то же время начальство нередко игнорирует промахи мужчин, указывают исследователи, консультанты и тренеры по лидерству.

"Стоит женщине сделать одну-единственную ошибку - и ее карьера стопорится. А мужчины допускают множество промахов без всяких последствий для карьеры", - говорит Джоэль Эмерсон, генеральный директор консалтинговой фирмы Paradigm, специализирующейся на стратегиях диверсификации персонала. Например, после смерти одного пациента на 54% сократилось количество направлений к женщинам-хирургам, которые терапевты выдавали больным.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 13.11.2018
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