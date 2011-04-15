Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 ноября 2018 года



СО СПУТНИКАМИ НЕ ВСЕМ ПО ПУТИ

К СВЯЗЯМ ONEWEB С РОССИЕЙ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ



Как выяснил "Ъ", признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, "Роскосмос" рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Ъ", была готова заключить еще одну сделку как минимум на пять ракет "Протон", что оказало бы существенную поддержку Центру имени Хруничева. Окончательное решение о судьбе OneWeb в России, по данным "Ъ", может быть принято руководством страны до конца года.





НАРУШИТЕЛЯМ УПРОЩАЮТ ДОЛГИ

"Ъ" СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ НОВОГО ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ МЕЛКИХ ШТРАФОВ ГИБДД





Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тыс. руб., вынесенных с помощью камер, будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Это заложено в новой редакции закона "Об исполнительном производстве", с текстом которого удалось ознакомиться "Ъ". Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по SMS. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого 1 тыс. руб. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.





НА УЧАСТКИ РАССЧИТАЙСЬ!

В МОСКВЕ НАШЛИ, КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ





К концу ноября должен быть утвержден новый состав участковых избирательных комиссий (УИК) в столице, сообщил "Ъ" член Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут. В думских партиях утверждают, что подобрали членов комиссий с правом решающего голоса более чем в 80% УИК. На все 100% закрыть их обещают только в ЛДПР. Формируемым сейчас комиссиям предстоит провести несколько крупных кампаний, включая выборы в Мосгордуму 2019 года и выборы депутатов Госдумы 2021 года.





РЕГУЛИРОВАНИЕ BIG DATA ПРИШЛОСЬ НЕ В КАССУ

ЗАКОНОПРОЕКТ О БОЛЬШИХ ДАННЫХ РАСКРИТИКОВАЛИ ЭКСПЕРТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ





Рабочая группа "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ выступила против принятия законопроекта о регулировании рынка больших данных. Предложенное в нем регулирование может создать проблемы для сайтов, использующих системы измерения аудитории, включая Google Analytics и "Яндекс.Метрику", указывают эксперты. Проблемы могут возникнуть и у ритейлеров, чья контрольно-кассовая техника в принципе не предусматривает получения согласия на передачу данных.





"РУСГИДРО" СГЛАДИТ ДИВИДЕНДЫ

КОМПАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВЛИЯНИЕ "БУМАЖНЫХ" УБЫТКОВ НА ВЫПЛАТЫ



По данным "Ъ", "РусГидро" намерено установить планку по выплате дивидендов на уровне 50% от годовой прибыли по МСФО, но показатель должен быть не ниже, чем в среднем за три предыдущих года. Это позволит зафиксировать величину выплат и нивелировать негативный эффект от "бумажных" списаний.





ЗАМПРЕД ДОШЕЛ ДО ПРЕДЕЛА

АЛЕКСАНДР ТОРБАХОВ ПОКИДАЕТ СБЕРБАНК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КАРЬЕРНЫХ ПЕРСПЕКТИВ





Как стало известно "Ъ", на этой неделе будет объявлено о том, что зампред правления, куратор розничного бизнеса Сбербанка Александр Торбахов покидает кредитную организацию. После его перехода из "Вымпелкома" в банк работа последнего с физлицами была серьезно перестроена. Однако поста первого зампреда правления господин Торбахов, сторонник "классического подхода" к бизнесу, не получил и счел перспективы своего карьерного роста в Сбербанке исчерпанными. С новым местом работы, по данным "Ъ", топ-менеджер пока не определился.





ЗА КРЕДИТОМ В ДРУГОЙ РЕГИОН

БИЗНЕСУ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТНЫХ БАНКОВ



Расчистка банковской системы привела к сокращению числа кредитных организаций и обострению проблемы доступности кредитов в некоторых регионах. Бизнесу приходится работать с крупнейшими банками и нередко отправляться за кредитом в соседний регион, следует из обзора Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Опрошенные "Ъ" эксперты также считают, что отсутствие местных банков в некоторых субъектах негативно влияет на кредитование малого и среднего бизнеса, но не затрагивает гигантов.





РИТЕЙЛЕР ЗАРАБОТАЛ НА НЕОТКРЫТОМ ДЕПОЗИТЕ

ЗА ОШИБОЧНУЮ БЛОКИРОВКУ СЧЕТА ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ИФНС



"Метро Кэш энд Керри" удалось взыскать упущенную выгоду с налоговиков из-за незаконной блокировки счета. По словам экспертов, это случай уникален, ритейлеру помогло содействие банков. Юристы отмечают, что теоретически по тому же принципу взыскать упущенную выгоду смогут с налоговиков и другие компании, правда, лишь в случае ошибочных блокировок.





"СТС МЕДИА" ПРОРАБОТАЕТ ПЕРСОНАЖЕЙ В СУДЕ

ХОЛДИНГ ИНИЦИИРОВАЛ ИСКИ К ПРОДАВЦАМ КОНТРАФАКТА



"СТС Медиа" начал волну исков к нарушителям прав на персонажей мультфильма "Три кота", которые холдинг недавно продал зарубежным лицензиатам. В 2018-2019 годах компания планирует подать в суд больше сотни заявлений по факту торговли контрафактом. Пока правообладателям удается бороться в первую очередь с мелкими индивидуальными предпринимателями, отмечают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.11.2018