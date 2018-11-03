ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 13 ноября, в размере 67.5238 руб. против 66.8497 руб. на 10 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.11.18 - 66.8497 руб.

09.11.18 - 66.2155 руб.

08.11.18 - 66.0918 руб.

07.11.18 - 65.9912 руб.

03.11.18 - 65.5799 руб.



























































"AK&M" от 13.11.2018