Инвестиции в разработку северной части Новопортовского месторождения составят порядка 70 млрд руб. Об этом заявил директор по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов, говорится в материалах компании.



"Инвестиции в разработку северной части Новопортовского месторождения составят порядка 70 млрд руб. на бурение и создание инфраструктуры по подключению к существующему центру сбора нефти. В 2019-2021 годах там предполагается бурение порядка 185 скважин", сказал он.



Он также добавил, что "на Западной Мессояхе мы планируем начать добычу в 2021 году, там будет необходимо пробурить порядка 47 скважин. Инвестиции в ближайшие 3 года в бурение измеряются несколькими миллиардами рублей. По проекту разработки глубоких горизонтов на Восточной Мессояхе мы достигнем полки примерно в 2021-2022, до этого времени постепенно начнем разбуривать эту залежь".



Говоря о Новопортовском месторождении, он сообщил, что в этом году в компании приняли решение по финансированию проекта вовлечения ПНГ Новопортовского месторождения и ресурсной базы соседних участков, которые лицензировали последние два года: Каменомысский Суша, Южно-Каменомысский, Южно-Новопортовский и Суровый лицензионные участки. "Совокупный объем ресурсов газа, как попутного, так и природного, достаточен для того, чтобы сформировать устойчивый бизнес-кейс по прокладке газопровода со стороны полуострова Ямал в сторону полуострова Гыдан к Ямбургскому месторождению для входа в единую систему газоснабжения. Кроме того на Новопортовском месторождении начинается строительство второй очереди УКПГ (установка комплексной подготовки газа), которая позволит получать конденсат для поддержания загрузки терминала "Ворота Арктики", а также подготовить необходимый объём газа и направить его в трубу. Инвестиции составят порядка 100 млрд руб. В 2022 году мы планируем запустить газопровод в работу", сказал он.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% - до 368.2 млрд руб.



"AK&M" от 13.11.2018