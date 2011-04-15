"Газпром нефть" планирует расширить присутствие на Ближнем Востоке в северной и южной части Восточной Сибири. Об этом заявил директор по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов, говорится в материалах компании.



"Будем расширять присутствие на Ближнем Востоке в северной и южной части Восточной Сибири. В Ираке рассматриваем несколько опций на основе сервисных контрактов. Прежде всего, рядом с Бадрой для того, чтобы использовать созданную нефтяную и газовую инфраструктуры путем вовлечения близлежащих ресурсов", - сказал он.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% - до 368.2 млрд руб.







"AK&M" от 13.11.2018