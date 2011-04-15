Ингосстрах назвал самые популярные туристические направления ноябрьских праздников

Ингосстрах проанализировал онлайн-продажи полисов страхования путешествующих (ВЗР) и определил наиболее популярные туристические направления в период ноябрьских праздников. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Самыми востребованными остаются путешествия в страны Европы – суммарно на Италию, Германию и Испанию приходится 23.4% продаж онлайн-полисов ВЗР. В этом списке лидирует Италия – 8.2% от общего объема проданных полисов, примерно такая же доля у Германии – 8%, на Испанию приходится 7.2%. Более того, привлекательность данных стран, как и зоны Шенгена в целом, существенно возросла по сравнению с ноябрьскими праздниками 2017 года.



Среди традиционно популярных направлений у российских туристов лидирующие позиции занимает Турция – 5% от общего числа онлайн-полисов. Стоит подчеркнуть, что количество путешествующих в эту страну с каждым годом увеличивается. За Турцией следуют Израиль, ОАЭ, Грузия и Кипр. При этом Грузия и Израиль демонстрируют положительную динамику по количеству проданных полисов ВЗР по сравнению с началом ноября 2017 года. Иная ситуация с туристическим потоком в Объединенные Арабские Эмираты – продажи полисов для путешественников значительно сократились.



Первое место среди стран Юго-Восточной Азии занимает Таиланд (3.8%), который предлагает условия для пляжного отдыха практически круглый год. Главное – не забывать о сезонах дождей и ветров. Хотелось бы отметить, что страны Юго-Восточной Азии и Турция удерживают ведущие позиции по числу обращений туристов за медицинской помощью.



"Результаты мониторинга интернет-продаж туристических полисов показывают, что европейские страны по-прежнему лидируют по количеству российских путешественников, — комментирует директор по маркетингу компании "Ингосстрах" Даниил Проскурин. — По данным исследований, у пятой части туристов возникает необходимость воспользоваться полисом за границей. Основные причины обращений — заболевания и отравления, а также травмы в результате несчастного случая, задержка рейса и потеря багажа".



Напомним, что полис страхования выезжающих за рубеж покрывает медицинские расходы на амбулаторное и стационарное лечение путешествующих, а также медико-транспортные расходы – например, если пострадавшему потребуется транспортировка машиной "скорой помощи" или другим транспортом с места происшествия до ближайшего медицинского учреждения. Такой полис компенсирует и транспортные расходы – в случаях, когда из-за пребывания в больнице турист не смог вовремя вылететь домой. Если же в период лечения в стационаре у путешественника остались без присмотра дети, страховая компания поможет отправить их домой: компенсирует расходы на проезд, а при необходимости выделит сопровождающего.



Любители экстремальных видов спорта могут включить в полис специальные опции. Любой турист может расширить страховое покрытие и дополнительно приобрести программу страхования от несчастных случаев, а также защитить свой багаж. Отдельный полис поможет компенсировать расходы, возникшие из-за отмены поездки или изменения сроков пребывания за рубежом.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.11.2018