ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 ноября в размере 67.6812 руб. против 67.5238 руб. на 13 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.11.18 - 67.5238 руб.

10.11.18 - 66.8497 руб.

09.11.18 - 66.2155 руб.

08.11.18 - 66.0918 руб.

07.11.18 - 65.9912 руб.







































































"AK&M" от 13.11.2018