Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 ноября

Банк России установил на 14 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.8049

1 Азербайджанский манат 39.8946

100 Армянских драмов 13.8904

1 Белорусский рубль 31.5751

1 Болгарский лев 38.8950

1 Бразильский реал 17.9645

100 Венгерских форинтов 23.6078

1000 Вон Республики Корея 59.7376

10 Гонконгских долларов 86.4295

1 Датская крона 10.1973

1 Доллар США 67.6812

1 Евро 76.0737

100 Индийских рупий 93.1863

100 Казахстанских тенге 18.0782

1 Канадский доллар 51.1574

100 Киргизских сомов 96.9992

10 Китайских юаней 97.3382

10 Молдавских леев 39.7540

1 Новый туркменский манат 19.3652

10 Норвежских крон 79.5809

1 Польский злотый 17.7069

1 Румынский лей 16.3414

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.3479

1 Сингапурский доллар 48.9415

10 Таджикских сомони 71.7989

1 Турецкая лира 12.3741

10000 Узбекских сумов 81.8271

10 Украинских гривен 24.2324

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.2614

10 Чешских крон 29.3183

10 Шведских крон 74.2346

1 Швейцарский франк 66.9514

10 Южноафриканских рэндов 47.0440

100 Японских иен 59.3148

"AK&M" от 13.11.2018