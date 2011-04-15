Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 ноября

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Банк России установил на 14 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.8049
1 Азербайджанский манат 39.8946
100 Армянских драмов 13.8904
1 Белорусский рубль 31.5751
1 Болгарский лев 38.8950
1 Бразильский реал 17.9645
100 Венгерских форинтов 23.6078
1000 Вон Республики Корея 59.7376
10 Гонконгских долларов 86.4295
1 Датская крона 10.1973
1 Доллар США 67.6812
1 Евро 76.0737
100 Индийских рупий 93.1863
100 Казахстанских тенге 18.0782
1 Канадский доллар 51.1574
100 Киргизских сомов 96.9992
10 Китайских юаней 97.3382
10 Молдавских леев 39.7540
1 Новый туркменский манат 19.3652
10 Норвежских крон 79.5809
1 Польский злотый 17.7069
1 Румынский лей 16.3414
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.3479
1 Сингапурский доллар 48.9415
10 Таджикских сомони 71.7989
1 Турецкая лира 12.3741
10000 Узбекских сумов 81.8271
10 Украинских гривен 24.2324
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.2614
10 Чешских крон 29.3183
10 Шведских крон 74.2346
1 Швейцарский франк 66.9514
10 Южноафриканских рэндов 47.0440
100 Японских иен 59.3148
"AK&M" от 13.11.2018