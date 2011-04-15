Внешний фон на начало торгов умеренно негативный. В США новое падение индексов сформировало финальную высоту левого плеча в формации "перевёрнутая голова и плечи", так что сегодня-завтра должен состояться сильный рывок вверх, иначе рынки уйдут в новую глубокую коррекцию. В Азии динамика гораздо благоприятнее, чем в США, продажи умеренные (кроме Японии). Об этом говорится в комментарии зампредседателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



На долговых рынках изменений нет, по американским десятилеткам доходность на уровне 3.16% - на фоне продаж по всем индексам динамика естественная.



Нефть совершила ещё один рывок вниз на твите американского президента о том, что цены должны быть существенно ниже при нынешних объёмах производства, причём серия падений в чёрном золоте начинает претендовать на рекорд по длительности, так что любые бычьи новости могут привести к очень сильному восходящему движению. Основной негатив для товарных рынков формирует сохраняющаяся напряжённость между Китаем и США, неясность с перспективой переговоров и риски сокращения спроса.



Драгметаллы в небольшом плюсе, по промышленным металлам небольшое снижение, продовольствие в смешанной динамике. Существенной статистики сегодня нет. Спекулятивная покупка нефти и евро против доллара США - наиболее интересные идеи торговли "на отскок".



"AK&M" от 13.11.2018