Банк России на 14 ноября понизил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 76.0737 руб., курс доллара США повысил почти на 16 копеек до 67.6812 руб.

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Банк России на 14 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 76.0737 руб. с 76.0926 руб., курс доллара США повысил почти на 16 копеек до 67.6812 руб. с 67.5238 руб. 13 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 14 ноября увеличилась почти на 8 копеек (+0.11%) до 71.4579 руб. с 71.3798 руб. 13 ноября.
"AK&M" от 13.11.2018