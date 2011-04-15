Банк России на 14 ноября понизил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 76.0737 руб., курс доллара США повысил почти на 16 копеек до 67.6812 руб.

Банк России на 14 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 76.0737 руб. с 76.0926 руб., курс доллара США повысил почти на 16 копеек до 67.6812 руб. с 67.5238 руб. 13 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 14 ноября увеличилась почти на 8 копеек (+0.11%) до 71.4579 руб. с 71.3798 руб. 13 ноября.



"AK&M" от 13.11.2018