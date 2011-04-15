Вчерашние торги на американских площадках прошли под флагом мощных распродаж, в результате которых Dow Jones упал на 2.32%, Standard & Poor's 500 - на 1.97%. Причем особых поводов для столь негативной динамики не наблюдалось: в течение дня не было ни значимой статистики, ни важных информационных событий. Просто американские индексы вышли из длительного восходящего тренда и теперь будут торговаться более волатильно и менее предсказуемо. Об этом говорится в комментарии Росбанка.



Под занавес торгов ушла в район отметки $69 за баррель нефть. Как и на прошлой неделе, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время работы фондовых площадок в Штатах. Одной из причин падения нефти можно назвать снижение доллара, который в паре с евро ушел ниже важной отметки 1.13. Но, скорее всего, из-за океана продолжается спекулятивная игра на понижение нефти, подчеркивается в комментарии.



Если котировки сырья смогут закрепиться ниже отметки $69, распродажи вполне могут усилиться, в том числе со стороны крупных стратегических инвесторов по нефти, и "черному золоту" будет открыта дорога в район $65 за баррель.



Сегодня с утра нефть не демонстрирует сильного желания отскочить, в отличие от американских фьючерсов, прибавляющих в районе 0.4%.



На таком фоне российский рынок акций продолжит начатое вчера после обеда снижение. В первой половине дня сегодня Индекс Мосбиржи может потерять в районе полупроцента. Сильной поддержкой является уровень 2356 пунктов, и не исключено, что при ухудшении внешнего фона рынок туда подберется.



До обеда вторника рубль будет торговаться в диапазоне 67.5-68 руб. за доллар. Пока спрос на рубли в рамках налогового периода еще даже не начался, а других факторов влияния на курс рубля не наблюдается.





"AK&M" от 13.11.2018