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13/11/2018
11:14

Вчерашние торги на американских площадках прошли под флагом мощных распродаж

Вчерашние торги на американских площадках прошли под флагом мощных распродаж, в результате которых Dow Jones упал на 2.32%, Standard & Poor's 500 - на 1.97%. Причем особых поводов для столь негативной динамики не наблюдалось: в течение дня не было ни значимой статистики, ни важных информационных событий. Просто американские индексы вышли из длительного восходящего тренда и теперь будут торговаться более волатильно и менее предсказуемо. Об этом говорится в комментарии Росбанка.

Под занавес торгов ушла в район отметки $69 за баррель нефть. Как и на прошлой неделе, основные продажи нефтяных контрактов пришлись на время работы фондовых площадок в Штатах. Одной из причин падения нефти можно назвать снижение доллара, который в паре с евро ушел ниже важной отметки 1.13. Но, скорее всего, из-за океана продолжается спекулятивная игра на понижение нефти, подчеркивается в комментарии.

Если котировки сырья смогут закрепиться ниже отметки $69, распродажи вполне могут усилиться, в том числе со стороны крупных стратегических инвесторов по нефти, и "черному золоту" будет открыта дорога в район $65 за баррель.

Сегодня с утра нефть не демонстрирует сильного желания отскочить, в отличие от американских фьючерсов, прибавляющих в районе 0.4%.

На таком фоне российский рынок акций продолжит начатое вчера после обеда снижение. В первой половине дня сегодня Индекс Мосбиржи может потерять в районе полупроцента. Сильной поддержкой является уровень 2356 пунктов, и не исключено, что при ухудшении внешнего фона рынок туда подберется.

До обеда вторника рубль будет торговаться в диапазоне 67.5-68 руб. за доллар. Пока спрос на рубли в рамках налогового периода еще даже не начался, а других факторов влияния на курс рубля не наблюдается.


"AK&M" от 13.11.2018
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