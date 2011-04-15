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13/11/2018
13:50

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в сентябре вырос на 18%

На внутреннем рынке в сентябре 2018 года существенно снизилось предложение населением наличной иностранной валюты. При стабильном спросе на неё это привело к росту чистого спроса населения на наличную иностранную валюту на 18% до $3 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом снизился на 2% до $6.2 млрд. Его объём был больше, чем в сентябре 2016 и 2017 годов, на 2% и 7% соответственно.

Спрос населения на доллары США практически не изменился, на европейскую валюту - сократился на 6%.


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