ЦБ объявил учётную цену золота на 14 ноября - 2605.87 руб./г против 2620.43 руб./г на 13 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2605.87 руб./грамм
Серебро: - 30.81 руб./грамм
Платина: - 1836.54 руб./грамм
Палладий: - 2404.48 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
07.11 08.11 09.11 10.11 13.11
Золото 2619.94 2624.36 2604.57 2620.06 2620.43
Серебро 31.26 31.24 31.23 31.14 31.13
Платина 1843.73 1861.41 1854.25 1850.52 1847.47
Палладий 2405.97 2384.14 2390.73 2407.18 2409.74