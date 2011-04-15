Госдума приняла в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет 2018 года. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Доходы федерального бюджета, в соответствии с законопроектом, в этом году составят 18.948 трлн руб. (ранее 17.073 трлн руб.), расходы - 16.808 трлн руб. (16.591 трлн руб.). Прогнозируемый объём нефтегазовых доходов в 2018 году составит 8.817 трлн руб. (7.234 трлн руб.). Профицит составит 2.139 трлн руб., объём ВВП - 101.164 трлн руб. Предполагается, что уровень инфляции не превысит 3.4%.



Всего планируется перераспределить 350 млрд руб. дополнительных бюджетных средств. В частности, более 107 млрд руб. будут направлены в регионы на компенсацию выпадающих доходов из-за изменения налогового законодательства. 189.4 млн руб. направят на предоставление субсидий на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ. На охрану окружающей среды будет дополнительно выделено 17.3 млрд руб. В сферу образования поступит 12.3 млрд руб.



Первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя законопроект о внесении изменений в бюджет 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов, отметил, что документ подготовлен с учётом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменения прогнозных социально-экономических показателей РФ. На корректировку параметров бюджета повлияла ситуация на мировых финансовых рынках, в первую очередь на развивающихся, а также рост цен на нефть.



Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, представляя замечания к проекту закона, отметил, что "в прогнозе социально-экономического развития в 2018 году изменено много главных социально-экономических показателей".



"Ожидаемая цена на нефть увеличена c $61.4 за баррель до $69.6. Но, несмотря на существенный рост цены на нефть, прогнозные темпы роста на этот год снижаются с 2.1% до 1.8%. Нефтегазовые доходы и внешние благоприятные конъюнктурные условия не помогли в этом году добиться планового прогноза по экономическому росту и сегодня мы видим, что это не поможет и в следующем году, потому что в прогнозе на 2019 год Правительство показало дальнейшее снижение экономического роста до 1.3% ВВП. Можно ожидать, что замедление роста даже в 2019 году окажется сильнее", - сказал А.Кудрин.



"AK&M" от 13.11.2018